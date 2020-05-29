البايرن ممنوع من الاحتفال بلقب الدوري في ساحة «مارين بلاتز»

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال عمدة مدينة ميونيخ، ديتر ريتر، إنه لن يتم السماح لبايرن ميونيخ، إذا توج بلقب الدوري، أن يقيم حفلاً ضخماً في الساحة العامة بالمدينة «مارين بلاتز» مثلما كان يحدث في السنوات السابقة.

وقال ريتر لصحيفة «بيلد» الألمانية أمس: «للأسف، لا يمكن تخيل إقامة الاحتفال السنوي بتتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري في مارين بلاتز هذا العام، ليس لأن الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري يفتقد النجاح الرياضي، ولكن بكل تأكيد بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا».

وبعد أن فاز بايرن على بوروسيا دورتموند 1 /‏‏ صفر، يوم الثلاثاء الماضي، اقترب الفريق من التتويج بلقبه الثامن على التوالي. ويتصدر بايرن جدول الترتيب بفارق سبع نقاط على دورتموند، صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.

ومع تبقي ست مباريات، أعلن النادي أن التتويج بلقب الدوري لم يحسم بعد، وأنه لا يوجد أي إشارة عن كيفية الاحتفال باللقب الذي اقترب منه الفريق، وفقاً لصحيفة بيلد.

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