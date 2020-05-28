إصابة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم بكورونا

المصدر: القاهرة د.ب.أ.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس عن إيجابية عينة اختبار فيروس كورونا المستجد التي أجراها محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

وذكر إتحاد الكرة المصري في بيان رسمي نشره على حسابه الخاص بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي "جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن".



وأضاف الاتحاد "من المقرر أن يخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس".



ونشر حساب الاتحاد تصريحات لوليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، الذي قال إن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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