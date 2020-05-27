رابطة الدوري الإنجليزي تتخذ خطوة إضافية نحو استئناف الموسم

المصدر: وكالات

خطا الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطوة إضافية نحو استئناف الموسم، الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال السماح بالاحتكاكات في التمارين.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته اليوم رابطة الدوري، بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الماضي الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية، التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.

وقالت الرابطة في بيان صحافي "صوتت الأطراف المعنية في الدوري الممتاز اليوم بالإجماع لاستئناف التدريب مع الاحتكاك، في خطوة أخرى نحو استئناف موسم الدوري الممتاز عندما يكون ذلك آمنا". وأوضحت "أصبحت الفرق الآن قادرة على التدريب كمجموعة والقيام بتدخلات، مع تقليل أي احتكاك غير ضروري قدر الإمكان. إن صحة وسلامة جميع المشاركين تشكلان الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز".

وشددت الرابطة على ضرورة الالتزام بـ "البروتوكولات الصحية الصارمة للحرص على أن يكون ملعب التمارين بيئة آمنة بقدر الإمكان، وسيستمر اخضاع اللاعبين والعاملين لاختبار +كوفيد-19+ مرتين في الأسبوع"، مشيرة الى أنه "تم الاتفاق على المرحلة الثانية من بروتوكول العودة الى التمارين بعد التشاور مع الأندية، اللاعبين، المدربين، رابطة اللاعبين المحترفين، رابطة المدربين المحترفين والحكومة". وختمت "المناقشات متواصلة، مع استمرار العمل نحو استئناف الموسم، عندما تسمح الظروف بذلك".

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