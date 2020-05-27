محمد هنيدي يسخر من كريستيانو رونالدو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

سخر الفنان المصري محمد هنيدي من نجم كرة القدم البرتغالية، وهداف فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، بعدما قام القناص البرتغالي بنشر صورة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ظهر خلالها بمظهر جديد وتسريحة شعر مختلفة.

وكان كريستيانو رونالدو قد عاد إلى إيطاليا بعد فترة الحجر المنزلي التي قضاها في البرتغال، واستمرت نحو شهرين، حيث يستعد حالياً مع فريقه لاستئناف مباريات الدوري الإيطالي، منتصف الشهر المقبل.

وظهر رونالدو من خلال التغريدة الأخيرة بأحدث قصة شعر، فرد عليه محمد هنيدي من خلال حسابه في "تويتر" بصورة له من فيلم "عندليب الدقي"، حيث ‏تقارب شكل قصتي الشعر بصورة كوميدية، وعلق هنيدي قائلا: "نفس الشيء".‏ ولاقى تعليق هنيدي الكثير من المداخلات الطريفة من المتابعين، خاصة وأن الفنان المصري اعتاد على مثل هذه المواقف الكوميدية في مختلف المجالات، ومع أسماء كثيرة.

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