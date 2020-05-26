إغلاق حساب ميسي على "إنستغرام".. وهذا ما يجنيه من الصورة الواحدة!

المصدر: محمد الحتو - دبي

أثار توقف حساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على "إنستغرام" لأقل من ساعتين فجر اليوم الثلاثاء، ودون سابق إنذار، ضجة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دهشة جمهور برشلونة برؤية "صفر متابعة" على صفحة معشوقهم قبل أن يعود تفعيل الحساب ليزهو بـ 152 مليون متابعاً.

ولم يتضح سبب توقف الحساب إن كان تم إغلاقه من موقع "إنستغرام" لخلل فني، أو تعرض لاختراق، أم أقدم اللاعب نفسه على إيقافه مؤقتاً وهو المرجح خصوصا أن عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة يقدمون على هذه الخطوة لإثارة فضول المتابعين قبل مفاجأتهم بإعلان تجاري وتحقيق أكبر نجاح لحملة دعائية.

وكان آخر منشور لنجم برشلونة على حسابه، تهنئة وجهها إلى شعب بلاده بمناسبة اليوم الوطني للأرجنتين وأرفقها بصورة له بقميص "التانغو".

يذكر أن الساحر الأرجنتيني يتقاضى 650 ألف دولار مقابل كل صورة يبثها على حسابه في "إنستغرام" فقط.

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