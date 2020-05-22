إصابة نجم سلة الزمالك بكورونا.. ومرتضى منصور يبحث عن مستشفى

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن نادي الزمالك المصري عن إصابة نجم فريق كرة السلة بالنادي، شعبان عبدالوهاب بفيروس كورونا.

وأصدر النادي بياناً رسمياً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكداً مساندته الكاملة لنجم الفريق لكرة السلة شعبان عبد الوهاب.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أٔحمد عادل عبد الفتاح إن "المجلس بقيادة رئيس النادي مرتضى منصور يساند اللاعب للتعافي من مرضه".

وكشف أحمد عبد الفتاح أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر إلى مرتضى منصور الذي "قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه"، وفقا لما نشره النادي.

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