ماذا قال مرتضى منصور عن مسلسل الإختيار وأحمد المنسي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاش الشعب المصري تفاصيل مثيرة مع مسلسل الإختيار الذي تناول قصة حقيقية من وقائع وسجلات الجيش المصري في فترة ما بعد حكم الأخوان المسلمين والعمليات الأرهابية التي نفذت خلال هذه الفترة وحصدت أرواح العشرات من أبناء الجيش المصري ولكن كان الأبرز هي قصة العقيد أحمد المنسي الذي توفي في ملحمة “البرث” وشهد الشعب المصري والعربي وقائع هذه الملحمة، وخرج الآلاف لتشييع الأبطال من جديد بعد مرور 3 سنوات على هذه الملحمة والتي كانت بالتحديد في السابع من يوليو 2017.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد تفاعل مع مسلسل الإختيار من أول حلقة عرض فيها المسلسل وأشاد في مداخلة تلفزيونية بالشهيد أحمد المنسي واصفاً إياه أنه نموذج لكل شهداء مصر منن كل الفئات، وأنه بطل قومي ويحتذى به.

ونجح الممثل المصري أمير كراره في تنفيذ الدور بإقتدار إضافة إلى الحلقة رقم 28 والذي كان ينتظرها الشعب المصري لمعرفة الطريقة التي مات البطل المصري أحمد المنسي والتي كانت عن طريق القنص من الخلف، وتجاوباً مع الشعب المصري قامت الشركة المنتجة للمسلسل بعدم عرض أي إعلانات في الحلقة لأول مرة حتى يتسنى للجمهور متابعة الحلقة كاملة.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في مداخلة تلفزيونية سابقة له عن المسلسل: “أحمد المنسي بطل قومي، هو كان زميل وصديق الخائن الإرهابي هشام عشماوي، كان يخدم معه في وحدة واحدة، ولكن الفارق بينهما كبير للغاية، الفارق بينهما كبير، الأول شرب من بئر الوطنية وكان رجل وأسد ولذلك استشهد ليفوز بالجنة، والثاني شرب من بئر الخيانة ونهايته كانت الإعدام فهو يستحق ذلك".



وتابع مرتضى منصور: “أتابع المسلسل كل يوم وبحزن، احنا في مصر ولادنا بيدافعوا عن حدود الوطن وفيه إرهابيين بيخربوا، ياريت الناس اللي بتخون وبتبيع وطنها تشوف البطولات اللي بيقدموهات ولادنا، أنا كل لحظة بشوفها في مسلسل الاختيار ببكي، أنا مابقيتش قادر أفرق بين أحمد المنسي وأمير كرارة، فهو استطاع أن يظهر بالدور بشكل مميز ويجسد شخصية البطل على أكمل وجه، واحنا بنواجه إرهاب أسود ربنا يحفظ بلدنا منه".

وتابع مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "‘على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، :"

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "مسلسل الاختيار ضرب وسط الجماعات الإرهابية وتحديداً، فقد تبين انهم مجرمون بعد ان نُفذت العديد من العمليات الإرهابية على أيديهم خلال فترة حكمهم وهو ما نجح مسلسل الاختيار في توثيقه".

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