تعرف إلى رأي مرتضى منصور في سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره مع “رامز مجنون رسمي”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فتح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور النار على مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ عقب ظهوره مع رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي” حيث لم يضيع رئيس نادي الزمالك الفرصة ليتجدد الصراع مع عبد الحفيظ بعد موسم ماضي كانن مليء بالصراعات بين الطرفين.

وكان سيد عبد الحفيظ قد حل ضيفاً على برنامج رامز مجنون رسمي، في حلقة انتظرها الجمهور المصري بعد موجه من القلق والأزمات التي حدثت في بداية عرض البرنامج ومحاولة عدم عرض الحلقة، والذي ظهر فيها عبد الحفيظ بشكل هادئ جداً وتعامل مع رامز جلال بشكل مضحك ولم يبدي أي مشاكل من عرض الحلقة بل أطلق العديد من التصاريح الكوميدية التي زادت من إثارة الحلقة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: “ما حدث إساءة للنادي الأهلي ولمنصب مدير الكرة في القعة الحمراء الذي تولاه العديد من الرموز في مقدمتهم ثابت البطل وطارق سليم، منصب مدير الكرة في القطبين أكبر مما حدث في برنامج مقالب، مع سيد “يالهوي”، فقط تم تغيير اسم مدير الكرة في الأهلي من سيد عبد الحفيظ إلى سيد “يالهوي”.

وكان الموسم الماضي من الدوري المصري قد شهد تصاريح نارية بين رئيس نادي الزمالك وسيد عبد الحفيظ على خلفية فوز الأهلي بلقب الدوري بعدما كان يبتعد عن الزمالك بأكثر من 14 نقطة وهو ما زاد من حدة المنافسة مع مرتضى منصور وزاد من المشاكل”.

وأكمل مرتضى منصور حديثه عن الحلقة موجهاً سؤاله لرئيس مجلس إدارة نادي الأهلي محمود الخطيب، قائلاً: “بعد ما حدث من إهانة لمدير الكرة في النادي الأهلي هل ما زلت مقتنعاً أن الأهلي فوق الجميع؟، إهانة للرياضيين وللنادي الأهلي”.

ويذكر أن مرتضى منصور كان قد ألغى عقوبة لاعبيه طارق حامد وأشرف بن شرقي عقب ظهورهم في البرنامج بعد أن قاما اللاعبين خاصة الأول بضرب رامز جلال، بقوة وهو ما أسعد رئيس النادي كثيراً بعد تعرض رامز جلال للضرب على يد لاعبي الزمالك.

ومن جانب أخر أكمل خالد الغندور المذيع بقناة الزمالك الهجوم على سيد عبد الحفيظ بعدما كشف أن أحمد مرتضى منصور رفض الظهور في برنامج المقالب مع رامز الجلال ورفض مبلغ 500 ألف جنيه مصري من المذيع المصري مهيب عبد الهادي الذي حاول كثيراً مع نجل مرتضى منصور، في حين أن مدير الكرة بالنادي الأهلي وافق على الاشتراك في هذه السخرية.

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