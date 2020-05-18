الدوري الإيطالي.. تأجيل عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية

المصدر: جوني جبور-دبي

أجلت أندية الدوري الإيطالي، موعد عودتها إلى التدريبات الجماعية التي كان من المقرر استئنافها اليوم الاثنين، وذلك بعد أن رفضت اللجنة الفنية العلمية التابعة للحكومة الإيطالية، التعديلات التي أوصت بها اندية الدوري الممتاز "سيري آ"، والتي لم تقبل مسألة دخول المجموعة بأكملها في حالة حجر صحي إذا ظهرت على أحد اللاعبين أعراض الإصابة بفيروس "كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "اللجنة الطبية الفنية لم توافق على مقترحات تدابير السلامة البديلة التي أقرتها رابطة الدوري، مما دفع بأندية الدوري في إيطالي إلى إعلان تأجيل عودة التدريبات الجماعية التي تمهد إلى عودة استكمال الموسم، والاستقرار حالياً على الاستمرارية بخوض اللاعبين للتدريبات الفردية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "مجلس اتحاد الكرة في إيطالياً، كان قد تقدم الجمعة الماضي بطلب للحكومة للموافقة على تخفيف الإجراءات الصارمة للبروتوكول الصحي المتعلق باستئناف النشاط الرياضي، على اعتبار أن بعض هذه الشروط صعبة التحقيق، خاصةً فيما يتعلق بضرورة احترام أي فريق لفترة الحجر الصحي لمدة 15 يوماً في حال ظهور أي حالة إيجابية خلال معسكر الفريق".

ونوهت الصحيفة إلى "هذا الطلب بتخفيف الإجراءات، جاء عقب اجتماع دار بين رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي للعبة، واتحاد الأطباء الرياضيين، وممثل أطباء الرابطة، حيث تم عرض مقترحات بديلة لتسهيل عودة التدريبات الجماعية، ومن ثم الدوري".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المنتظر موافقة الحكومة خلال الأيام المقبلة على الخطوة التالية التي ستتبعها أندية الدوري الإيطالي، لا سيما في ظل حالة التفاؤل التي تشعر بها وزيرة الرياضة والتي بدت عليها بوضوح في تصريحاتها الأخيرة".

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