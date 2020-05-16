بالصور.. "رامز مجنون رسمي" يصالح نجم الزمالك.. "الأسد الأطلسي"

المصدر: خالد صديق - دبي

نشر الفنان المصري رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"على قناة "إم بي سي" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور تجمعه مع نجم الزمالك والمنتخب المغربي أشرف بن شرقي الذي استضافه مساء اليوم، وكتب رامز على الصور "الأسد الأطلسي".

ولاقت حلقة "رامز مجنون رسمي" مع أشرف بن شرقي ترحيباً كبيراً من جماهير وأنصار فريق الزمالك الذين أشادوا بهدوء اللاعب المغربي وعفة لسانه وقدرته على التحكم في اعصابه رغم تعرضه لضغط متواصل من قبل رامز جلال الذي حاول في أكثر من مرة استفزاز نجم الزمالك وإعادة التأكيد أنه مشجع أهلاوي من الدرجة الأولى.

وتفاعل كثير من المغردين المغاربة مع الحلقة وعبر الكثير منهم عن فخرهم واعجابهم بشخصية أشرف بن شرقي ومن تصرفه الحكيم أمام محاولات رامز جلال الاستفزازية.

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