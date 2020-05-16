بالفيديو: عجائب "الماكياج" تحول فتاة مصرية إلى محمد صلاح

المصدر: محمد الحتو - دبي

تداول عشاق كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لخبيرة التجميل المصرية نانسي زيدان تتقمص فيه شخصية نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح مستغلة موهبتها اللافتة في الماكياج، لتضم النجم الكروي إلى قائمة النجوم الذين تحاكي شخصياتهم على طريقتها الفنية الخاصة.

وتمكنت الشابة المصرية التي تحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون عبر تطبيق "تيك توك"، و144 ألف متابع على "فيسبوك"، من تجسيد شكل مواطنها محمد صلاح من خلال مهاراتها في الماكياج، وبات متابعوها يلقبونها بـ"مبدعة التيك توك".

ونقلت مجلة سيدتي تصريحات لزيدان تتحدث فيها عن موهبتها وشغفها بالماكياج، وقالت: "منذ عام 2012، وانا أمارس التجميل كهواية وعمل إضافي إلى جانب عملي الأساسي، وذلك لشغفي الشديد به، ثم بدأت في التفرغ الكامل للتجميل في عام 2016"، مضيفة: "عرفني الناس منذ نحو عامين ونصف، عبر تطبيق (تيك توك) وكنت في البداية أقدم محتوى ترفيهياً ولكن دونما إسفاف، وكان هذا هو التحدي الذي واجهني منذ البداية في أن أحقق انتشاراً ونجاحاً على وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن أضطر للجوء إلى الإسفاف والابتذال الذي ربما يلجأ إليه البعض كطريق مختصر وسريع نحو للشهرة".

وتشتهر نانسي زيدان بفيديوهات أعدتها للفنانين محمد رمضان وأحمد مكي وسهير البابلي وغيرهم، كما تحاكي شخصيات ومشاهد من أعمال "ديزني" الشهيرة.

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