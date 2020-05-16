نيغريدو يفكر في الانضمام إلى ألميريا الإسباني

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد النجم الإسباني ألفارو نيغريدو، الذي رحل عن نادي النصر أخيراً، أنه يفكر في الانضمام إلى ألميريا الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وقال لصحيفة «أس» الإسبانية: «إذا كانت هناك إمكانية لعودتي إلى فريقي السابق سيكون ذلك أمراً جيداً للطرفين».

يذكر أن نيغريدو بدأ مسيرته على مستوى الدوري الإسباني مع ألميريا، إذ لعب في صفوفه في الفترة من 2007 إلى 2009، وأحرز 32 هدفاً في 70 مباراة.

ويلعب ألميريا حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إذ انتقلت ملكيته إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وحظوظ الفريق كبيرة في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

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