ليفربول يكشف عن قائمة بدلاء محمد صلاح في 2017

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، عن قائمة من ثلاثة لاعبين، وضعها نادي ليفربول في عام 2017، تحسباً لفشل صفقة انضمام الفرعون المصري حينها إلى النادي الإنجليزي، ضمت البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي كيتا بالدي، والبرتغالي جيلسون ماريتيز لاعبا موناكو الفرنسي، قبل أن ينجح النادي الإنجليزي صيف ذلك العام بإتمام تعاقده مع صلاح، قادماً من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، هي الأغلى بتاريخ الـ "ريدز"

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن يورغن كلوب مدرب "الريدز"، كان يضع محمد صلاح هدفاً رئيساً للانضمام إلى ليفربول صيف 2017، بعدما وضع الفرعون المصري تحت رادار المراقبة خلال تواجده مع فريق روما، ليؤكد الدولي المصري صوابية اختيارات كلوب، بعد أن نجح صلاح على مدار ثلاثة مواسم مع ليفربول في التتويج بثلاثة ألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، بالإضافة إلى تحطيمها العديد من الأرقام القياسية، ومنها الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ويتصدر "الريدز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقاً بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي صاحب رصيد 57 نقطة، وذلك بعد مرور 29 جولة، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس "كورونا COVID-19".

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