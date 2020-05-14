"هاكرز" يحرج لاعب المنتخب المغربي بسبب "ليفربول"

المصدر: حميد نعمان - دبي

انتشر على نطاق واسع أمس خبر اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بلاعب المنتخب المغربي، ومدافع نادي بيتيس الإسباني زهير فضال.

وكان مصدر الخبر تغريدة للاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيها بقميص فريق ليفربول، معززا بذلك الأخبار التي راجت أخيرا عن اهتمام النادي الانجليزي بخدماته، إلا أن الأمر برمته محض فبركة، تسببت في حرج بالغ للاعب مع ناديه.

ونفى اللاعب بحسب صحيفة "اليوم 24" المغربية، صحة الخبر، وقال إنه "مفبرك"، والسبب في ذلك، "هاكرز" قام باختراق حسابه، ووضع صورة مركبة للاعب مع قميص ليفربول، ما أثار جدلا حوله، خاصة وأنه مرتبط حاليا بعقد مع بيتيس.

ويعتقد أن "الهاكرز" استبق الأحداث، ووضع اللاعب في حرج، خاصة بعد خبر سابق لموقع "ليفربول إيكو" المقرب من النادي، والذي قال إن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أبدى اهتمامه بالدولي المغربي، وأنه وضعه على لائحة اللاعبين المطلوبين الصيف المقبل.

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