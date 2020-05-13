بطل العالم في الـ «فورمولا1» يغادر فريق فيراري الموسم الجاري

المصدر: روما - أ.ف.ب

قرر السائق الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا1، مغادرة فريق فيراري في نهاية موسم 2020، بحسب ما أعلن، أمس، الفريق الإيطالي، من دون أن يكشف هوية السائق الذي سيخلفه.

وقال فيتل في بيان صحافي: «ستنتهي علاقتي مع (فيراري) في نهاية 2020. من أجل الحصول على أفضل النتائج في هذه الرياضة، من الحيوي لجميع الأطراف العمل في تناغم تام». وتابع: «ارتأينا مع الفريق أنه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء معاً أبعد من نهاية هذا الموسم».

بدوره، قال مدير الفريق، ماتيا بينوتو، في بيان: «اتخذ هذا القرار باتفاق متبادل بيننا وبين سيباستيان، واعتبر الطرفان أن ذلك في مصلحتهما. لم يكن قراراً سهلاً، نظراً إلى قيمة سيباستيان كسائق وإنسان.. لم يكن هناك سبب محدد أدى إلى هذا القرار، باستثناء الاعتقاد العام والودي بأنه حان الوقت للمضي في طريق منفصل للوصول إلى أهدافنا».

ويحمل فيتل ألوان فريق «الحصان الجامح» منذ 2015، عندما حل بدلاً من الإسباني فرناندو الونسو، لكنه عجز عن منحه اللقب العالمي على غرار ما فعل أربع مرات مع فريقه السابق ريد بول. ويعود اللقب العالمي الأخير لفيراري مع السائق الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007. وأشار فيتل إلى أن العامل المالي لم يلعب دوراً في قراره. وحقق فيتل، بطل العالم بين 2010 و2013، 53 انتصاراً في بطولة العالم، بينها 14 مع فيراري.

وواجه الموسم الماضي الصعود القوي لزميله الشاب شارل لوكلير، إذ سرق ابن إمارة موناكو الأضواء منه وأحرز لقب سباقين مقابل تتويج واحد للألماني.

ولوكلير (22 عاماً) الذي تقدم فيتل في الترتيب العام للسائقين، كان قد مدد عقده مع فيراري في ديسمبر حتى عام 2024.

وبعد الإعلان عن رحيل فيتل، ستزداد حدة التكهنات حول بديله في الفريق الأحمر.

وتركزت الأنظار في الآونة الأخيرة على البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، الذي سيصل عقده مع مرسيدس إلى نهايته في ختام الموسم الحالي، الذي لم ينطلق أصلاً بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. لكن هاميلتون ألمح أنه سيبقى مع الفريق الألماني. ومن المرشحين لخلافة فيتل، الإسباني كارلوس ساينز جونيور (ماكلارين)، الأسترالي دانيال ريكياردو (رينو) والإيطالي أنتونيو جوفيناتسي (ألفا روميو).

«فيراري» أعلن رحيل سائقه الأول دون تحديد من سيخلفه.

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