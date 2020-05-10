بالفيديو: أزمة ثقة بين السوري عمر السومة وجمهور الأهلي السعودي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

صب أنصار نادي الأهلي السعودي جام غضبهم على نجم فريقهم الدولي السوري عمر السومة بسبب تصريح اعتبره الجمهور الأهلاوي مغازلة من اللاعب لنادي الهلال السعودي مما دفعهم لحد مطالبته بالرحيل إلى الهلال، ليخرج بعدها السومة للاعتذار عبر حسابه في "سناب شات"، مشدداً على علاقته الراسخة بالأهلي وجمهوره.

وكان السومة قد حل ضيفاً على برنامج "إنستا شو" الذي يبث عبر "إنستغرام"، وتم سؤاله من مقدم الحلقة: "لو كنت مع الهلال لحققت لقب دوري أبطال آسيا؟" فرد السومة: "ممكن لأن الهلال كل سنة ينافس على البطولة".

وبرر السومة موقفه من الإجابة بعدما تابع حجم الغضب الأهلاوي، فقال على حسابه في "سناب شات": "ليس من عادتي الهروب من الأسئلة، وقد أجبت فقط على السؤال الدقيق لمقدم البرنامج، وأنا أهلاوي وولائي لهذا النادي ومستحيل أخذلكم".

يذكر أن السومة يتمتع بشعبية جارفة في السعودية بعد المستويات المميزة التي ظل يقدمها منذ عام 2014 قادما من القادسية الكويتي، وفرض نفسه بقوة متفوقاً على اللاعبين الأجانب بحصوله على لقب هداف الدوري السعودي ثلاث مرات متتالية، كما يعتبر الهداف التاريخي لنادي الأهلي (160 هدفا في 177 مباراة)، وهو رقم نموذجي للاعب.

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