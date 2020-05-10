إيسايلا مدرباً لبني ياس لموسم واحد قابل للتجديد

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مصدر مقرب من المدرب الروماني، دانيال إيسايلا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه وقّع عقداً مع شركة نادي بني ياس لكرة القدم لتولي مهام تدريب الفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد لموسم آخر باتفاق الطرفين، وذلك لخلافة الألماني ونفريد شايفر، الذي قرر النادي عدم تجديد عقده.

ولم تحصل «الإمارات اليوم» على رد رسمي من نادي بني ياس.

وقال المصدر إن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد بين الطرفين، وكان إيسايلا عمل مدرباً لفريق الحزم السعودي.

وعمل إيسايلا (46 عاماً) في بداية مشواره مساعداً لمدرب منتخب رومانيا تحت 21 عاماً، وقاد فريق استرا للتأهل للدوري الأوروبي للمرة الأولى عام 2014، كما قاد فريق استرا لكأس رومانيا والسوبر ووصافة الدوري الروماني بين عامي 2013 و2014.

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