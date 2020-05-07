نجم الزمالك يصف مقالب "رامز مجنون رسمي" بالمهينة.. ويؤكد أنها "مفبركة"

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وليرس البلجيكي السابق، محمد عبد الواحد، عن أن جميع لاعبي الكرة الذين يظهرون في برنامج الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، خلال شهر رمضان المبارك، والذي يذاع حالياً على قناة "إم بي سي"، على دراية بالأمر قبل التصوير، ويحصلون على مبالغ مالية نظير تمثيل عدم معرفتهم بالمقالب، التي تدار خلال الحلقات، واصفاً تلك المقالب بالمهينة.

وأكد عبد الواحد، خلال ظهوره ضيفاً على الإعلامي خالد الغندور، في قناة الزمالك الفضائية، رفضه الظهور مع رامز جلال لو عرض عليه الأمر، مشيرا إلى أن "البرنامج" يتعمد السخرية من ضيوفه بشكل معين، ويصل الأمل إلى "الذل والمهانة".

وأبدى عبدالواحد استغرابه، من قبول لاعبي الكرة هذا الأمر، وهم يمتلكون من المال الكثير، مشيراً إلى أن عصام الحضري، ومحمد زيدان نجما الكرة المصرية، أخبراه في أحد المواسم الرمضانية، بالسفر للتصوير مع برنامج رامز، ما يؤكد أن الضيوف على علم بالمقلب قبل التصوير.

يذكر أن برنامج رامز جلال الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، أحدث جدلاً كبيراً بين فئات الشعبي المصري، ما بين مؤيد ومعارض، خاصة مع ممارسة رامز ضغوطاً كبيرة على ضيوفه، باحتجازهم على كرسي ومطالبتهم بالغناء له، خاصة العبارة الشهيرة "رامز جلال نجم اليوتوب".



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