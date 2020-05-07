انطلاق دوري محمد بن سلمان الإلكتروني السبت المقبل

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية اليوم إطلاق دوري محمد بن سلمان "فيفا 20" الإلكتروني بعد غد، ويستمر لمدة ستة أيام. ويشارك في الدوري الإلكتروني، لاعبو الأندية الـ16 المنافسة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومحترفي الرياضات الإلكترونية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تأتي هذه البطولة ضمن منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود"، التي رُصدت لها جوائز بقيمة 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة، من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويُلعب الدوري بنظام "الذهاب والإياب"؛ حيث سيتم توزيع الأندية الـ16 على 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إذ ستكون لقاءات نجوم الأندية وجهاً لوجه، كما يتنافس نجوم الرياضات الإلكترونية بعضهم مع بعض.

وأكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن "الدوري يجسد قوة الرياضة الإلكترونية، التي من خلالها تستطيع جماهير الأندية السعودية التفاعل مع فرقها، بعد أن أوقف "كورونا" المنافسات الرياضية في كل أنحاء العالم؛ حيث ستعيد هذه البطولة للجماهير جزءاً من الحماس الذي افتقدوه منذ منتصف مارس الماضي مع توقف الأنشطة الرياضية".

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