رسائل بمسحوق أبيض تستنفر مكاتب الانتخابات الأميركية

وجهت السلطات الفيدرالية الأميركية اتهامات إلى رجل من ولاية أوكلاهوما، للاشتباه في إرساله مئات الرسائل التي تحتوي على مسحوق أبيض وتهديدات إلى مسؤولين انتخابيين وأعضاء في الكونغرس وجهات أخرى، قبيل انتخابات عامي 2024 و2026.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في وثيقة قضائية كشف عنها الثلاثاء، إن المحققين يعتقدون أن أكثر من 700 رسالة مرتبطة بالمرسل نفسه، فيما أظهرت الفحوص أن المساحيق التي جرى تحليلها كانت خميرة أو دقيقا، ولم يكتمل فحص جميع الرسائل.

ويواجه المتهم، روبن مارتن، تهمتين تتعلقان بإرسال مواد توهم بوجود خطر، وتوجيه تهديدات عبر البريد.

وأُلقي القبض عليه الاثنين، وكان من المتوقع مثوله أمام محكمة فيدرالية في أوكلاهوما سيتي الثلاثاء. ولم تُظهر سجلات المحكمة الإلكترونية اسم محام يتولى الدفاع عنه للتواصل معه بشأن الاتهامات.