تطورات جديدة.. "رامز مجنون رسمي" يثير غضب الأهلي المصري والخطيب يجتمع مع فايلر

المصدر: محمد الحتو - دبي

كشف النادي الأهلي المصري بأنه سيطبق لائحته الداخلية على اللاعبين محمود كهربا ومحمد الشناوي والمحترف التونسي علي معلول ومدير الكرة بالنادي سيد عبدالحفيظ وكذلك المدير الفني السويسري رينيه فايلر وكل اللاعبين الذين شاركوا في برامج تلفزيونية خلال الايام الماضية.

وقال بيان على موقعه الرسمي اليوم الاربعاء إن "رئيس لجنة التخطيط بالنادي محسن صالح عقد اجتماعا مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، بحضور عضوي اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو وكان من الملفات التي تمت مناقشتها ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التلفزيونية، وتطبيق لائحة النادي على الجميع بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية".

وكان الثلاثي معلول وكهربا والشناوي وعبدالحفيظ قد غادروا مصر معاً دون الحصول على إذن النادي وشاركوا في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قنوات (إم بي سي) وأدلوا بتصريحات مثيرة للجدل.

من جهته، أفاد موقع "يلا كورة" المصري على لسان مصدر مسؤول في النادي بأن "رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع المدرب فايلر وأبلغه بأن الأمور الخاصة بالظهور في البرامج يجب أن لا تتم في الفترة المقبلة إلا بعد الرجوع له بشكل شخصي"، مشيراً إلى أن "سفر ثلاثي الفريق بصحبة مدير الكرة سيد عبدالحفيظ لتصوير برنامج (رامز مجنون رسمي) تسبب في حالة استياء داخل النادي الأهلي".

وأوضح أن "هناك محاولات تتم من أجل أن يقوم مدير الكرة سيد عبدالحفيظ (لم تعرض حلقته بعد) بإعادة المبلغ الذي حصل عليه من أجل عدم اذاعة الحلقة الخاصة به".

يذكر أن حلقتي معلول وكهربا صدر خلالها تصريحات اعتبرها الغريم التقليدي الزمالك مثير للجدل أدت إلى تقدم رئيس الزمالك ببلاغ رسمي ضد رامز جلال والقناة، في وقت اتخذ قرارات صارمة تجاه لاعبيه طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي أبرزها تغريم كل منهما 500 ألف جنيه عقوبة لهما على الظهور بالبرنامج دون الحصول على إذن النادي.

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