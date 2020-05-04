كشف عنه الممثل هشام.. رأي صالح سليم في الخطيب "صادم"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف الفنان المصري هشام سليم، نجل رئيس النادي الأهلي المصري، صالح سليم عن رأي والده في الرئيس الحالي للنادي محمود الخطيب.

وقال سليم في مقابلة مع برنامج "شيخ الحارة"، صالح سليم قال عن الخطيب أنه "رجل غير واضح".

وأضاف: "بعد أن سمعت هذه المقولة من قيمه كبيرة مثل صالح سليم لم أكن مؤيداً ترشح الخطيب لرئاسة أكبر نادي في مصر، وأعلنت موقفي صراحتا منه وهو ما عرضني لهجوم شديد من الجماهير دفعني لغلق حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونفى هشام سليم أن يكون ممنوع من دخول النادي الأهلي بسبب موقفه المُعلن من الخطيب.

وأوضح: "لا يستطيع أي شخص أن يمنعني من دخول النادي أنا عضو عامل ومن حقي أن أدخل الأهلي في أي وقت أريده".

وأعلن الفنان المصري، أن رئيس النادي الأهلي الأسبق حسن حمدي كان رافضا تنفيذ طلب صالح سليم قبل وفاته أن يستخرج له عضوية النادي دون سبب واضح لذلك.

وذكر: "والدي وافق بعد سنوات طويله من وجوده على كرسي رئاسة النادي أن يستخرج لي كارنية عضوية النادي، وحينما طلب من حسن حمدي ذلك الطلب ماطل حتى سافر والدي للخارج وتوفي".

وختم: "حينما علم رئيس النادي محمود طاهر بالواقعة أمر على الفور باستخراج الكارنية وأصبحت عضوا في النادي، ومنذ تلك الواقعة وأنا احترم هذا الرجل وأرى أنه الأنسب لرئاسة النادي الأهلي".

واعترف هشام سليم بأن هناك اشخاصا غدروا بالمايسترو وظهرت خيانتهم له بعد وفاته لهذا أنا لا أحترمهم حاليا ولن أمد يدي لهم مستقبلاً.

وأتم: "المايسترو كان يثق في حسن حمدي لفترات طويلة، ولكن في أخر أيامه لم تستمر ثقته فيه، لكن يبقى حسن حمدي من رموز النادي الذين حققوا إنجازات كبيرة خلال فترة تواجده على كرسي الرئاسة".

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