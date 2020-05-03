نجمان مرشحان لخلافة سيد عبدالحفيظ في الأهلي بسبب "رامز مجنون رسمي"

المصدر: سيد مصطفى- دبي

توقعت وسائل اعلام مصرية صدور قرار وشيك من جانب إدارة النادي الأهلي بإقالة مدير الكرة سيد عبد الحفيظ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً عقب ظهوره في حلقة رامز مجنون رسمي والذي يذاع على قناة "إم بي سي".

وقالت قناة أون سبورت المصرية، أن إدارة الأهلي تعد كل خالد بيبو وعماد متعب لخلافة سيد عبد الحفيظ، بالإضافة إلى مدير التعاقدات في النادي، أمير توفيق، وإن كانت حظوظ الأخير هي الأقل مقارنتا بـ "بيبو"، ومتعب.

وتوترت العلاقة بين إدارة الأهلي ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، بسبب تسجيله حلقة في برنامج رامز مجنون رسمي والسماح بالموافقة على إذاعة الحلقة رغم ما تضمنتها في مشاهد لا تليق بمكانة مسؤول في النادي الأهلي، بحسب رؤية الإدارة.

وتدخل رئيس مجلس الإدارة، محمود الخطيب لدي قناة أم بي سي لعدم إذاعة الحلقة مع الاستعداد برد المبالغ التي تقاضها سيد عبد الحفيظ، لكن إدارة القناة اعتذرت لظروف اكتمال الحلقات الـ30 المقرر اذاعتها خلال شهر رمضان.

ويبذل عبد الحفيظ مساعي مع مقدم البرنامج رامز جلال وإدارة القناة لمنع ظهور الحلقة، أو تخفيف بعض المشاهد منها للخروج بأقل الأضرار من تلك الأزمة.

يذكر أن مدير الكرة في النادي الأهلي المصري حصل على 30 ألف دولار نظير موافقته على إذاعة حلقة رامز مجنون رسمي.

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