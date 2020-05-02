مدريدي لعب دقيقة ورحل عن سان جرمان لكنه توج بلقب الدوري الفرنسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

صنع لاعب ريال مدريد السابق، الإسباني خيسيه رودريغيز الحدث أخيرا مع فريقه سان جرمان، حين توج بلقب الدوري الفرنسي الملغى أخيرا، وحصل على الميدالية بحسب ما أكدت ذلك صحيفة "ماركا" الإسبانية، على الرغم من أنه لم يلعب سوى دقيقة واحدة فقط مع الفريق وكان خلال لقاء ميتز، حيث دخل بديلا في نهاية اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الرابعة في بداية الدوري، قبل أن يمضي الموسم معارا مع فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ولعب خيسيه مع لشبونة 12 مباراة، وسجل هدفا واحدا فقط، قبل أن يتوقف الدوري البرتغالي في 23 مارس الماضي. واللافت مع رودريغيز أنه يملك ألقابا كبيرة رغم أنه لم يلعب كثيرا سواء لريال مدريد أو سان جرمان، إذ حقق مع الريال لقبين في دوري الابطال، والدوري الاسباني "الليغا"، وكذللك كأس السوبر الاسباني، وكأس الملك، ومع سان جرمان لقبين في الدوري، آخرها لقب الموسم الملغى المثير للجدل.

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