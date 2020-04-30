الصحف الإنجليزية تستغل تصريحات “الثعلب”.. محمد صلاح تعامل بشكل خاطئ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لم تترك الصحف الإنجليزية الموضوع يمر مرور الكرام بعد أن سلطت الأضواء على تصريحات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق حازم إمام، والذي تحدث فيها عن محمد صلاح، والفترة التي صاحبت تواجد اللاعب الدولي مع المنتخب المصري في كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

وسلطت أكثر من صحيفة الضوء على هذه التصريحات حيث ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن العلاقة بين محمد صلاح واتحاد الكرة كانت مثل الصخرة لم يكن بها أي مرونة بسبب ما حدث في كأس العالم الأخير بروسيا قبل عامين، مضيفة أن نجم ليفربول شعر بالضيق بسبب استخدامه سياسيا خلال المنافسات بعدما تم تصويره في عدة مناسبات في الشيشان أثارت الجدل خلال هذه الفترة..



وكان حازم إمام قد أكد فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن أزمة اتحاد الكرة مع محمد صلاح مازالت مستمرة حتى يومنا هذا مع أعضاء المجلس السابقين، مؤكدا أن سببها هو تعارض الإعلانات، مشيراً إلى أن ذلك الأمر أثر بشكل سلبى على أداء محمد صلاح فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا، وتحديدا فى المباراة الثالثة أمام المنتخب السعودي.

وقالت الصحيفة أن الأمور سارت بشكل خاطئ منذ البداية مع وضع صورته على الطائرة وصولا لعلاقته المتوترة مع هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق المتوقع ترشحه للرئاسة مرة أخرى في وقت لاحق هذا العام، موضحة أن محمد صلاح فكر في الإعتزال على المستوى الدولى بعد المشاركة في كأس العالم بسبب هذه الأحداث.

أما صحيفة ديلي ميل فقالت: "عُلقت جميع الآمال على محمد صلاح، باعتباره النجم الأول للمنتخب المصري في مونديال روسيا، لكن بلاده تعرضت لثلاث هزائم، في ذلك الوقت، كان صلاح على خلاف مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وقتها، بسبب وضع صورته على طائرة المنتخب دون الحصول على إذنه".

وتابعت: "حازم إمام، المسؤول المصري السابق، قال إن ما حدث أثر للغاية على صلاح وعلى أدائه في هذه البطولة وجلعه لا يحتفل بأهدافه فيها"

وأتمت: "شركة (وي) هي من وضعت الصورة على جانب الطائرة، في الوقت الذي كان للاعب اتفاق مع شركة منافسة (فودافون) لرعايته".

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