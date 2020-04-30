بالصور.. مورينيو يحمل السبانخ والخضار في زمن “كورونا”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر حساب نادي توتنهام الإنجليزي على حسابهم الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، صوراً لمديرهم الفني مورينيو، وهو يساعد في توصيل الخضار الطازج للأسر المحتاجة خلال أزمة فيروس كورونا.

وكان نادي توتنهام يتلقى شحنات من حديقة المطبخ التابعة للنادي والتي تقع في ملعب التدريب وذلك قبل التبرع بها للمجتمعات المحلية، وأشاد مورينيو الشهر الماضي بالمساعدة في تقديم الغذاء الأساسي للمسنين العالقين في المنطقة.

وحمل توتنهام صوراً على إنستغرام تُظهر مديرهم الفني مورينيو، وهو يرتدي معدات الوقاية الشخصية ، ويحمل صناديق السبانخ والراوند بعيدًا عن أرض تدريبهم، حيث يتم إنتاج طعام الفريق الأول.

وعلق النادي على صور المدرب: “مورينيو قام بأول شحنات أسبوعية من المنتجات الطازجة من حديقة المطبخ الخاص بالنادي في مركز التدريب الخاص بنا إلى مركز توزيع المواد الغذائية في استاد توتنهامــ وسيتم توزيع هذا الآن على الأشخاص الأكثر احتياجًا داخل مجتمعنا المحلي."

ويذكر أنه يتم استخدام ملعب توتنهام هوتسبر حاليًا كمحور لـ NHS وكذلك لتوزيع الطعام حيث يواصل فريق الدوري الممتاز العمل مع مجلس الوطني الذي يقرر مكان توزيع التبرعات.

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