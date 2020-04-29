وزارة العمل توافق على عودة الدوري الألماني في مايو

المصدر: وكالات

خطت كرة القدم الألمانية خطوة رئيسة أخرى نحو استئناف دوري الدرجة الأولى "بوندسليغا" الشهر المقبل، مع موافقة وزارة العمل الاربعاء على خطط العودة اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال بيورن بوهنينغ سكرتير وزارة العمل لمجموعة "أر أن دي" الإعلامية "يمكن ضمان سلامة اللاعبين، المدربين وباقي الاجهزة إلى حد كبير إذا تم تنفيذ الفكرة بشكل كامل".

ووضعت رابطة الدوري خطة تفصيلية لاستئناف المباريات بدءا من 9 مايو المقبل. وهذا يتضمن إقامة المباريات دون جماهير مع اختبار دوري للاعبين واجراءات نظافة صارمة.

وسيكون اللاعبون شبه معزولين، ما يعني انهم يجب ان يلتزموا البقاء في منازلهم، الملاعب أو السفر خارج المباريات البيتية.

أضاف بوهنينغ ان خطة الرابطة "عاقلة، قليلة المخاطر ومقبولة من حيث الصحة والسلامة المهنية".

وكان وزراء الرياضة في الولايات الالمانية الـ16 أعلنوا أن الدوري قد يعاود نشاطه في الفترة من "منتصف مايو الى نهايته".

واجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل يوم الاثنين الماضي واعلنوا في بيان ان استئناف الدوري "مبرر" بالنسبة الى الرابطة، لكي تعاود المنافسات "في ملاعب فارغة" في الفترة من "منتصف الى نهاية مايو".

وستلتقي ميركل مع رؤساء الولايات الالمانية الـ16 غداً الخميس حيث تأمل الرابطة ان تحصل على الضوء الاخضر لمعاودة النشاط الكروي. لكن من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن الاسبوع المقبل.

وتوقف الدوري الالماني في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ستة آلاف شخص في البلاد.

وعاودت الاندية الـ18 في دوري الدرجة الاولى تدريباتها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على ارضية الملعب.

وتبدو الرابطة مصممة على انهاء الدوري في 30 يونيو لضمان حصول الاندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من اصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية على شفير الافلاس.

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