نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني يعتدى على امرأة بـ"وحشية"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن قيام نجم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، الكولومبي سيبستيان فيلا بالاعتداء بوحشية على صديقته ومواطنته دانييلا كورتيز. وقالت الصحيفة إن كورتيز اضطرت للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن ما تتعرض له من عنف مستمر وضرب من قبل اللاعب.

وقالت دانييلا كورتيز: للأسف كنت مجبرة على نشر صور الاعتداء علي، لأنني لم أعد قادرة على التحمل. وقالت "ماركا" إن الاثنين أمضيا سنتين، عانت خلالها كورتيز كثيرا من نوبات غضب فيلا.

وقالت كورتيز إنها باتت تخشى على نفسها وعائلتها من اللاعب والقريبين منه، وأنها تتلقى تهديدات باستمرار، خاصة بعد قيامها بفضح ممارساته. وشددت على أنها لم ترد أن تفضح سلوكياته، خاصة و"أنه يظهر كلاعب وشخص مثالي أمام الرأي العام".

وقال كورتيس إنها اكتشفت أنها ليست الأولى التي يتم الاعتداء عليها من قبل فيلا، بل قام اللاعب نفسه بممارسات مماثلة مع الكثيرات. وختمت كورتيس في رسالتها المطولة، أنها تريد العودة إلى بلدها، والتخلص من "جحيم فيلا". في المقابل نفى اللاعب في شريط فيديو الاتهامات، وقال إنها محض افتراء فقط.

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