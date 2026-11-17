حذّرت مؤسسة الإمارات للدواء من مخاطر استخدام المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية ومنتجات التخسيس وتعزيز الأداء الرياضي، بالتزامن مع الأدوية، من دون مراجعة الطبيب أو الصيدلي، مؤكدة أن بعض هذه المنتجات والمواد العشبية قد تغير في امتصاص الدواء أو استقلابه أو فاعليته، فيما قد تنطوي بعض المنتجات التي تُسوّق للتخسيس أو رفع الأداء البدني على مواد دوائية غير معلنة، بما قد يعرّض مستخدميها لمخاطر صحية إضافية، خصوصاً عند استخدامها بجرعات مرتفعة أو مع أدوية أخرى، وأوضحت المؤسسة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن مستحضرات «الجنكو»، التي يتم تناولها كمكمل غذائي، قد تزيد خطر النزف عند استخدامها مع بعض مضادات التخثر، في حين قد يقلل نبات «سانت جون» المعروف بعشبة «العرن المثقوب» من فاعلية أدوية معينة نتيجة تأثيره في استقلابها، محذرة في الوقت نفسه من إيقاف العلاجات الموصوفة للأمراض المزمنة بصورة مفاجئة ومن تلقاء النفس، خصوصاً بعض أدوية الصرع وبعض أدوية الكورتيكوستيرويدات (الكورتيزون) التي قد تتطلب خفض الجرعة تدريجياً تحت إشراف طبي، بحسب الجرعة ومدة الاستخدام.

وتفصيلاً، أكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن اختصاصها التنظيمي يمتد إلى منتجات الرعاية الصحية التي تستوفي التصنيفات المعتمدة، وتشمل هذه الفئة بحسب طبيعة المنتج واستخدامه وتركيبته، بعض المكملات الغذائية والمنتجات العشبية والمستحضرات ذات التأثير الطبي.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على كل منتج تختلف وفق تصنيفه ومكوناته وادعاءاته وطريقة عرضه للاستخدام، مشددة على أن مجرد تسمية المنتج بأنه «عشبي» أو «مكمل» أو «منتج رياضي»، لا يكفي للحكم على وضعه التنظيمي أو مأمونيته.

وأشارت إلى أنها تتعامل مع بلاغات السلامة المتعلقة بالمنتجات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها وفق المتطلبات التنظيمية المطبقة على كل فئة، بما يتيح تقييم البلاغات واتخاذ الإجراء الملائم وفق الاختصاص.

وحذرت من مخاطر صحية كبيرة قد تنشأ من الجمع بين الأدوية والمكملات من دون مراجعة طبية، موضحة أن بعض المواد العشبية قد تغير امتصاص الدواء أو استقلابه أو فاعليته، كما قد يؤدي الجمع بين مستحضرات معينة وأدوية مميعة للدم إلى زيادة احتمالات النزف.

وذكرت المؤسسة أن مستحضرات «الجنكو» تمثل أحد الأمثلة على ذلك، إذ قد تزيد خطر النزف عند استخدامها مع بعض مضادات التخثر، في حين أن نبات «سانت جون»، المعروف أيضاً باسم «العرن المثقوب»، قد يقلل فاعلية أدوية معينة بسبب تأثيره في استقلابها.

ولفتت المؤسسة إلى مخاطر إضافية مرتبطة بالمنتجات التي تُسوّق للتخسيس أو رفع الأداء البدني، موضحة أن هذه المنتجات قد تنطوي على مخاطر إذا احتوت مواد دوائية غير معلنة، أو استُخدمت بجرعات مرتفعة، أو جرى تناولها بالتزامن مع أدوية أخرى.

وشددت على أهمية عدم افتراض مأمونية أي منتج لمجرد وصفه بأنه طبيعي أو عشبي أو مكمل، مؤكدة ضرورة معرفة تصنيف المنتج ومكوناته ومعلوماته المعتمدة ومصدره قبل استخدامه.

وفي ما يتعلق بالعلاجات الموصوفة للأمراض المزمنة، نصحت المؤسسة بعدم إيقافها بصورة مفاجئة ومن دون استشارة طبية، خصوصاً أدوية الصرع وبعض أدوية الكورتيكوستيرويدات «الكورتيزون»، التي قد تتطلب خفض الجرعة تدريجياً تحت إشراف طبي، وفقاً للجرعة ومدة الاستخدام.

وأكدت أن بعض العلاجات قد يؤدي انقطاعها إلى فقدان السيطرة على مرض خطير، مشيرة إلى أن القرار المتعلق بتغيير العلاج يعتمد على نوع الدواء والحالة الصحية والأعراض، ولذلك ينبغي إعطاء الأولوية للتدخل الطبي العاجل عند ظهور علامات الخطر، وطلب المشورة الطبية قبل تغيير العلاج في الحالات الأخرى.

ودعت المؤسسة الجمهور والمرضى إلى الإفصاح للطبيب أو الصيدلي عن جميع المنتجات التي يستخدمونها، بما في ذلك الفيتامينات والمنتجات العشبية ومساحيق ومكملات الأداء الرياضي حتى يتمكن المختص من تقييم احتمالات التداخل بين هذه المنتجات والأدوية الموصوفة.

كما أوصت بالتحقق من مصدر المنتج وتصنيفه ومعلوماته المعتمدة قبل استعماله، مؤكدة أهمية الاحتفاظ ببيانات العبوة والجرعة وتوقيت الاستخدام عند ظهور أعراض غير معتادة، وأشارت إلى ضرورة تقديم بلاغ عبر القنوات الرسمية المناسبة عند الاشتباه في حدوث أثر غير معتاد، بما يتيح توثيق الحالة وتقييمها واتخاذ الإجراء الملائم وفق الاختصاص.

• «الإمارات للدواء»: وصفُ المنتج بأنه طبيعي أو عشبي لا يضمن مأمونيته، ويجب إبلاغ الطبيب بجميع «المكملات» المستخدمة.