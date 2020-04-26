المغربي زياش سعيد بوضوح مستقبله مع تشلسي

المصدر: أمستردام - رويترز

أبدى نجم أياكس الهولندي والمنتخب المغربي حكيم زياش، سعادته بوضوح مستقبله مع تشلسي الإنجليزي، بعد فترة من الشك، بسبب جائحة «كوفيد-19». ووقّع لاعب الوسط الدولي المغربي المولود في هولندا في فبراير الماضي عقداً لمدة خمس سنوات تبدأ الموسم المقبل مع النادي اللندني، بعد انتقاله من فريقه الحالي أياكس أمستردام الهولندي.

وأبلغ زياش صحيفة (الجمين داجبلاد) الهولندية «بالطبع هذا الوضوح مطمئن لأنه لا أحد يدري ما سيحدث لفترة الانتقالات». لكنه لم يقلق أبداً من أن ظروفه الخاصة قد تتغير بعد توقف كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي.

وقال «في الحقيقة ليس لدي أي شك لثانية واحدة. فقد وقعت العقد، لذلك في الأول من يوليو المقبل سأصبح لاعباً في تشلسي. لم أفكر في أي شيء آخر».

وانتهى موسم زياش عقب إلغاء الدوري الهولندي، بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية يوم الثلاثاء الماضي.وقال الاتحاد الهولندي للعبة الليلة الماضية إن فريق زياش لن يتوّج باللقب رغم تصدره.

وقال الدولي المغربي «بالطبع كنت أفضل أيضاً الفوز باللقب في الملعب، لكن إذا كان عليك اختيار فريق واحد للتتويج باللقب فسيكون هو أياكس بالنسبة لي».

وسيغادر زياش أياكس بعد أربع سنوات أصبح خلالها أيقونة النادي.وعن قصته مع شعار النادي، قال: «في ما يتعلق بتقبيل شعار النادي، فأنا لا أفعل مثل هذه الأشياء. أنا أعبر عن ما بداخلي ولا أتظاهر بعكس ذلك».

وأضاف «لم أرغب في نهايته بهذه الصورة. لكني سأظل اعتز بالذكريات. تركت شيئاً في أمستردام. لكن بالنسبة لي حان الوقت لشيء جديد».