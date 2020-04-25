تشلسي لن يخفض رواتب اللاعبين ويطالبهم بدعم الأعمال الخيرية

المصدر: وكالات

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه لن يخفض رواتب لاعبي الفريق الأول، في ظل أزمة توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإنما طالبهم بدعم الأعمال الخيرية.

وذكر النادي، في بيان نشره اليوم، أن لاعبي الفريق الأول «لن يقدموا إسهامات مالية للنادي»، وذلك بعد المناقشات التي جرت بشأن تداعيات الوباء، لكن تشلسي دعا اللاعبين للإسهام في الأعمال الخيرية.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» قد ذكرت، في وقت سابق من أبريل الجاري، أن لاعبي تشلسي دخلوا في محادثات بشأن تخفيض 10% من الرواتب، في ظل الأزمة الحالية، وقد أجرت مارينا جرانوفسكايا، مديرة النادي، المناقشات مع سيزار أزبيليكويتا، قائد الفريق.

ولكن نادي تشلسي أعلن، اليوم في بيان، عدم تخفيض رواتب اللاعبين، كما أكد أنه لن يستخدم سياسة الحكومة الخاصة بالاحتفاظ بالوظائف.