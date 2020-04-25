جيرو باقٍ في تشلسي عاماً إضافياً

المصدر: وكالات

أفاد مصدر مقرب أن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم سيلجأ إلى خيار تمديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي، أوليفييه جيرو، لعام إضافي حتى يونيو 2021.

وينتهي عقد جيرو (33 عاماً) مع النادي اللندني في يونيو المقبل، مع خيار التمديد لعام إضافي.

بعد أن وصل إلى «البلوز» من الغريم أرسنال يناير 2018، عانى جيرو لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لتشلسي، ما دفعه إلى التفكير بمغادرة النادي. إلا أنه نجح في إقناع المدرب فرانك لامبارد بالاستعانة بخدماته، لاسيما مع مطلع العام الجاري قبل تعليق منافسات الدوري الممتاز منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولايزال يعتبر جيرو، ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب الديوك، حامل لقب كأس العالم 2018، منافساً قوياً في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب ديدييه ديشان، قبل نحو عام على كأس أوروبا 2020، التي أرجئت إلى عام 2021.

ومع 38 هدفاً في 95 مباراة مع منتخب فرنسا، يحتل جيرو المركز الثالث على قائمة الهدافين خلف ميشيل بلاتيني (41)، وتييري هنري (51).