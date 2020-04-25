رئيس نادي لاتسيو: الأهمية المالية لكرة القدم مفتاح عودة اللعبة في إيطاليا

المصدر: وكالات

يعتقد كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، أن الأهمية المالية لكرة القدم في إيطاليا، هي السبب الرئيس، الذي سيسمح باستئناف الدوري الإيطالي خلال فيروس كورونا.

وضرب الفيروس إيطاليا بقوة، وتم قبل شهرين غلق البلاد، وتعليق كرة القدم، بجانب العديد من الأحداث الأخرى.

وقال لوتيتو: «نحن صناعة كبيرة، تضخ 1.2 مليار يورو، في خزانة الدولة كل عام».

وأضاف: «وبعد ذلك هناك إسهامات تقدمها كرة القدم لرياضات أخرى، يتم تمويل اللجنة الأولمبية الإيطالية بـ460 مليون يورو، حيث تدر كرة القدم دخلاً بالمليارات».

وينتظر 20 نادياً نشطاً في دوري الدرجة الأولى، والذي أفيد بأنها قد تخسر 700 مليون يورو إذا تم إلغاء الموسم، رد الحكومة بشأن خطة استئناف التدريبات، بعد تخفيف غلق البلاد يوم 3 مايو.

وستبدأ الفرق التدريبات بشكل منعزل في معسكرات مخصصة، على أن تُقام الـ12 جولة المتبقية دون حضور الجمهور أواخر مايو، أو مطلع يونيو.

وكان لوتيتو قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، أن ملعب لاتسيو في «فورميلو» تم تعقيمه بالكامل وبات جاهزاً، بينما قدم الاتحاد الإيطالي بروتوكولاً للحكومة للتدرب بشكل آمن.

ويدعم فريق لاتسيو، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، استئناف الدوري بشكل رسمي.

وقال لوتيتو: «للأسف، تم تعليق الدوري يوم 9 مارس الماضي، في وقت كنا فيه بأفضل حالاتنا بدنياً وذهنياً».

وتعارض فرق بريشيا وسمبدوريا وتورينو استئناف الدوري، رغم أن رابطة الدوري الإيطالي ذكرت، يوم الثلاثاء الماضي، أنها توصلت لاتفاق بالإجماع.