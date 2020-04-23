الرياض تقدم ملفها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

المصدر: وكالات

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم، ترشح العاصمة السعودية الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030. إلى جانب ترشح الدوحة كذلك. وقال المجلس الأولمبي الآسيوي إن المدينتين تقدمتا بملف ترشيحهما لاستضافة النسخة الـ21 من الألعاب، قبل انتهاء المهلة المحددة أمس الأربعاء.

واضاف المجلس أن ملف ترشح كل مدينة، المقدم من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية، ترافق مع رسالة دعم حكومية. وكانت الدوحة استضافت النسخة الـ15 من الألعاب عام 2006، فيما لم تنظم السعودية أي حدث رياضي كبير تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي. وقال رئيس المجلس الآسيوي، الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، في تصريح صحافي اليوم: "يسرّ المجلس الأولمبي الآسيوي أن يتلقى ترشيحين قويين لاستضافة النسخة 30 من الألعاب الآسيوية".

يذكر أن آخر ألعاب آسيوية أقيمت عام 2018 في ضيافة العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

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