بالفيديو والصور.. شبيه محمد صلاح لـ “الإمارات اليوم”: دخل الإعلانات مع "مو صلاح" لا يتعدى 1%

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد المهندس أحمد بهاء، شبيه اللاعب المصري نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، أن دخل الإعلانات التي اشترك فيها مع اللاعب المصري، وقام بدوره فيها بعدد من اللقطات التي يصعب على اللاعب الوجود فيها، لا يتخطى 1% من قيمة الإعلان، وليس كما يعتقد البعض أنها مبالغ مالية ضخمة، موضحاً أنه شارك مع النجم المصري في أكثر من أربعة إعلانات لشركات مصرية وعالمية، مثل "بيبسي" و"فودافون"، وإعلان “أنت أقوى من المخدرات”.

وكان أحمد بهاء قد استقر في العمل بالإمارات، حيث يبحث عن تجربة جديدة في العمل، تاركاً مجال الهندسة في مصر وأيضاً الإعلانات.

وقال أحمد بهاء لـ“الإمارات اليوم”: “حب الناس للاعب المصري محمد صلاح، أسهم في معرفتي وحب الناس لي بشكل كبير، لا يمثل الشبه لي أي إزعاج بل على العكس أشعر بالضيق عندما يعتقد الكثير من الأطفال أني محمد صلاح بالفعل، لكنهم يُصدمون بعد ذلك بأنني شبه اللاعب ولست هو، القيام بالإعلانات ليس بالأمر المربح الذي قد يتخيله البعض، وبالفعل قمت بعدد من الإعلانات مع النجم المصري محمد صلاح، إضافة إلى إعلانات خاصة بي، لكنها غير منتظمة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لتكون مصدر دخل ثابتاً”.

وأضاف المهندس المصري، الذي قال عنه محمد صلاح من قبل إنه هو الذي يشبهه وليس العكس، عندما التقيا في قرية نجريج مسقط رأس اللاعب المصري: “لم أتحدث مع محمد صلاح منذ أن انتقل إلى ليفربول، قبل ذلك كان معي رقمه وأتواصل معه على فترات، لكن منذ أن قام بتغيير رقمه ووجود وكيل أعماله، أصبح من الصعب الوصول إليه”.

وعن حياته في الإمارات قال بهاء: “تعرضت لمواقف كثيرة مع الجمهور العربي، والإفريقي خصوصاً، حيث يعتقد الأفارقة أنني بالفعل محمد صلاح ويوقومون بالتصوير معي، وهذا أمر يسعدني كثيراً بسبب الحب الذي يحظى به النجم المصري”.

وأوضح بهاء أن الوجود حالياً في البيت بسبب فيروس "كورونا"، وقف أمام بداية عمله بشكل موسع، لكنه حضر نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، الذي أقيم في فبراير الماضي، واحتفل مع نجوم الزمالك كونه من مشجعي الأبيض، كما تقابل مع العديد من المسؤولين المصريين في اتحاد الكرة.