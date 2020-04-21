الاتحاد الأوروبي يصدر "توصية صلبة" بخصوص المسابقات المحلية

المصدر: وكالات

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "توصية صلبة" من أجل إنهاء المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو، ضم ممثلين عن الأعضاء الـ55 في الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد القاري في بيان "ثمة توصية صلبة لإنهاء بطولات الدرجة الاولى ومسابقات الكأس المحلية، لكن هناك بعض الحالات الخاصة، التي ستتم دراستها عندما يتم التوصل إلى تصور في ما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية بالنسبة إلى البطولات الملغاة"، في تلميح الى بطولة بلجيكا التي قد لا تستأنف نشاطها.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعلن أواخر مارس رفع توصية بإيقاف الدوري المحلي نهائياً، فتعرض لانتقادات من قبل الاتحاد القاري الذي اعتبر أنه "من المبكر وغير غير المبرر"، اتخاذ أي قرار بوقف أي بطولة محلية مهدداً باستبعاد الاتحاد الذي يقوم بذلك.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين في رسالة بعثها الى الاتحادات القارية بعد توصية الاتحاد البلجيكي، إنه "واثق" في ما يتعلق باستئناف النشاط الكروي "في الأشهر المقبلة".

وتعتزم دول عدة استئناف النشاط في بطولاتها المحلية وراء أبواب موصدة من اجل إنقاذ ايرادات النقل التلفزيوني وبينها ألمانيا حيث تجتمع رابطة الدوري الخميس املاً في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لمعاودة النشاط اعتباراً من مايو، كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاستئناف المنافسات وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020.

ورأى تشيفيرين أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الايطالية أمس: "أعتقد أن هناك خيارات يمكن ان تسمح لنا باستئناف الدوريات ومسابقات الكأس واستكمالها". وأضاف "قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات من دون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات".

وكان اجتماع الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الأول ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الاتحاد الاوروبي على أن يعقد اجتماعاً آخر الأربعاء مع الرابطة الأوروبية للأندية ورابطة الدوريات الأوروبية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيجتمع بعد ذلك عبر الفيديو صباح الخميس "لتقييم الوضع ومناقشة آخر التطورات في ما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على كرة القدم الأوروبية".