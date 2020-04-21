عمر السومة ينشر صورة عمرها 10 سنوات.. ويستعيد ذكرياته مع الفتوة السوري

المصدر: جوني جبور - دبي

استعاد مهاجم المنتخب السوري، ونادي أهلي جدة السعودي، عمر السومة، ذكرياته مع نادي "الفتوة السوري"، بعد أن نشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة له تعود إلى ما قبل 10 سنوات، أثناء تواجده مع نادي الفتوة، واصفاً إياها بـ"أيامٍ جميلة لاتنسى".

ويخضع السومة شأنه شأن جميع رياضي الدوري السعودي، إلى الحجر المنزلي، في ظل تلعيق النشاط الرياضي والدوريات الكروية في غالبية الدول العالمية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا المستجد".

واستغل السومة هذه الفترة، وبدأ باستعادة العديد من الذكريات السابقة له، من ضمنها هذه الصورة، حيث قال في تعليق عليها: من أيام نادي الفتوة سنة 2010، حين كنا مسافرين مع النادي، وهذه الصورة التقطت فور وصولنا إلى مقر إقامة الفريق والانتهاء من وجبة العشاء، حقاً إنها ذكريات وأيام جميلة لا تنسى".

ويعتبر السومة من مواليد مدينة دير الزور السورية، حيث رأى النور في 28 مارس عام 1989، وبدأ مسيرته الكروية مع الفتوة، قبل الانتقال إلى القادسية الكويتي، ثم الالتحاق سنة 2014 بفريقه الحالي أهلي جدة السعودي، وهو مرتبط معه حتى 2021.