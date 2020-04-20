نوفاك ديوكوفيتش ضد الخضوع للقاح اجباري بسبب كورونا

المصدر: وكالات

اعرب نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا عن معارضته الخضوع للقاح اجباري ضد فيروس كورونا المستجد قبل بدء معاودة نشاط اللعبة، معتبرا بأن السفر "هو التحدي رقم واحد" للاعبين.

وجاء كلام ديوكوفيتش خلال اتصال بتقنية الفيديو مع رياضيين صرب عدة عبر حسابه على فيسبوك بمناسبة عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي، وقال "يتعين علينا السفر وبالتالي اعتقد بان التحدي رقم واحد هو التنقل".

وكان ديوكوفيتش يتحدث من اسبانيا حيث اجبر على البقاء مع عائلته بسبب الحجر الصحي اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

واضاف الفائز ببطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع في الغراند سلام، مطلع العالم الحالي "انا في حالة عدم يقين. كيف يمكن التعامل مع السفر؟ انا شخصيا لست مع اللقاحات. لا احبذ ان يجبرني احد على القيام بلقاح من اجل السفر. يتعين علي اتخاذ القرار في هذا الصدد. في الوقت الحالي انا اعارض ذلك، لا ادري ما اذا كان الامر سيتغير"، قبل ان يوضح "لكن عن اي لقاح نتحدث طالما انه ليس موجودا في الوقت الحالي؟".

واعتبر الصربي بان المسابقات لن تعاود نشاطها قبل سبتمبر، اكتوبر" على الرغم من ان كرة المضرب متوقفة رسميا حتى منتصف يوليو المقبل على الاقل.

واوضح "سيعاود الموسم رسميا عندما يصبح الجميع متأكدا بنسبة مئة في المئة من قدرة الجمهور على القدوم، عدم وجود مخاطر وبان الناس اصبحوا مقاومين للفيروس، وهذا الامر يتطلب وقتا".

وختم بالقول بانه، حتى معاودة النشاط، ربما تقام دورات تتطلب السفر الى دولة واحدة فقط او منطقة.