لابورتا يرغب في استعادة رئاسة برشلونة.. و«هيبة النادي»

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

عبّر الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا عن رغبته في الترشح مجدداً لهذا المنصب، في ظل أزمة إدارية يمر بها النادي الكاتالوني.

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة بين 2003 و2010، في فترة ذهبية أحرز خلالها دوري أبطال أوروبا مرتين، ولايزال يحظى بشعبية كبيرة لدى أنصاره. وقال لابورتا في حديث لقناة «غول» على موقع يوتيوب: «يجب أن نستعيد هيبة النادي. أنا أجمع الناس لتقديم مشروع. أشعر بالحماس أكثر فأكثر». وتابع المحامي الذي خاض ايضاً المعترك السياسي في الإقليم الإسباني المطالب دوماً بالاستقلال «سأقرر في نهاية هذا العام أو العام المقبل». وتنتهي ولاية الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو في صيف 2021، لكن إدارته تواجه صعوبات كبيرة، وقد استقال ستة من أعضائها أبرزهم نائبه أميلي روسو الذي طالب بانتخابات مبكرة.

كما شهدت أروقة النادي سابقاً حملة من قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد المدير الرياضي الفرنسي اريك ابيدال الذي انتقد اللاعبين، لعدم الوقوف مع المدرب المقال ارنستو فالفيردي قبل التعاقد مع كيكي سيتيين. كما وجد النادي نفسه في فبراير الماضي في خضم فضيحة بعد تقارير صحافية عن قيام شركة علاقات عامة يستخدمها، بتوجيه انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبين حاليين وسابقين، على غرار ميسي وجيرار بيكيه والمدرب السابق بيب غوارديولا، إضافة الى مرشحين لانتخابات رئاسة النادي، والوقوف خلف حملة عبر هذه المواقع لتلميع صورة الرئيس الحالي.

وتحدث لابورتا (58 عاماً) عن مالية النادي «برشلونة هو نادي المليارات الثلاثة: مليار من الإيرادات، مليار نفقات ومليار ديون. يجب أن نفكر جيداً كيف نقلب الوضع الاقتصادي غير المستقر للنادي، حيث يبدو أن الإيرادات المتوقعة قد لا يتم الوصول إليها».