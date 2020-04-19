ملك جمال كرة القدم يصدم رونالدو.. "لن تصل لمستوى ميسي"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

فاجأ اللاعب الدولي الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام الجماهير العالمية بتصريح مثير - على غير العادة- باعتباره عملاق برشلونة ليونيل ميسي أفضل من غريمه التقليدي مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وبمراحل، على حد تعبيره.

وقال "ملك جمال كرة القدم" -المعروف بإطلالته على الجماهير عارضاً للأزياء والذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة حتى بعد اعتزاله اللعب في تصريحات نقلها صحيفة "ميل أون لاين" البريطانية: "رونالدو لا يصل إلى مستوى ميسي.. لأن ليونيل لاعب نادر، وليس هناك لاعب آخر مثله، فهو أفضل من الجميع".

المفارقة أن بيكهام عادة ما يكون دبلوماسياً في تصريحاته ولكن يبدو أنه أراد أن يعطي ميسي حقه مقارنة ببقية لاعبي العالم خصوصاً أن الفتى الأرجنتيني اللاعب الأكثر تتويجاً بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (6 كرات)، مقابل خمسة للنجم البرتغالي رونالدو.