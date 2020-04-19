تعرف إلى منافس الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف مقربون من رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، أنه ينوي الترشح على نفس المقعد لفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات المقرر لها أن تجرى في العام المقبل.

وعلى الرغم من أن الخطيب لم يُعلن بشكل رسمي موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي القادمة، إلا أن أنباء يتم تداولها داخل جدران النادي بهذا الاتجاه، وأكده أيضا عدداً من الشخصيات القريبة من الخطيب.

كما ركزت العديد من وسائل الاعلام المصرية على نية الخطيب في الترشح لدورة جديدة على منصب رئيس النادي، اذ أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والإعلامي، سيف زاهر، أن فرص الخطيب في الاستمرار بمنصبه تعد هي الأقوى من أي مرشح أخر يتنافس أمامه، تقديراً لحجم الإنجازات التي حققها رئيس النادي خلال السنوات الماضية.

ويعد من أقوى المرشحين لمنافسة الخطيب نائبه الحالي، العامري فاروق، والذي شغل حقبة وزارة الشباب والرياضة سابقا، اذ لا ينوى الاستمرار في منصب النائب والتطلع لرئاسة الأهلي.

وخرجت أنباءً بين الحين والأخر عن وجود خلافات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي بين الخطيب والعامري فاروق، حول العديد من القضايا وأبرزها، أزمة النادي مع رئيس هيئة الترفيه في السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، تركي آل الشيخ، والتعاقد مع لاعب الزمالك الهارب، محمود عبد المنعم "كهربا"، واستمرار مدير الكرة الحالي، سيد عبد الحفيظ في منصبه.

كما أكد رئيس النادي الأهلي السابق، محمود طاهر أنه لم يتخذ أي خطوة بشأن ترشحه في الانتخابات المقبلة، ضد الخطيب أو غيره من الشخصيات التي تنوي التقدم لهذا المنصب.

وقال في تصريحات سابقة، لم أفكر في تلك الخطوة حالياً لان انتخابات الأهلي مازال متبقيا لها أكثر من عام، وإعلان مثل هذه القرار سيُثير "البلبلة" داخل النادي وهذا ليس في مصلحة الأهلي".