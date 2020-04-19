تصفيات المونديال في أميركا الجنوبية تنطلق سبتمبر المقبل

المصدر: أسونسيون - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول)، أول من أمس، أن التصفيات القارية المؤهلة الى مونديال 2022 ستنطلق في سبتمبر المقبل، بعدما تأجلت بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وكان من المقرر ان تنطلق التصفيات أواخر مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب وباء «كوفيد-19». وطالب الاتحاد القاري من (فيفا) التأجيل إلى سبتمبر.

وقال بيان صادر عن اتحاد (كونميبول)، بعد اجتماع لمجلس إدارته، من خلال تقنية الاتصال بالفيديو: «في الوقت الحالي، فإن موعد انطلاق التصفيات هي من الرابع إلى الثامن من سبتمبر 2020، كما حددها الاتحاد الدولي. النظام الأصلي (مجموعة واحدة)، لم يتغير». في المقابل، لم يتم تحديد «اي موعد لمعاودة مباريات كأس ليبرتادوريس، وكأس سوداميركانا»، لكن الاتحاد القاري مصمم على إنهاء المسابقتين القارتين. وأكد (كونميبول) أيضاً أن النسخة المقبلة من «كوبا اميركا» ستقام في يونيو ويوليو عام 2021.