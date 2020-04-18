مصر توجت بأمم إفريقيا وبعض لاعبيها مصابون بـ "إنفلونزا الخنازير"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عماد متعب الكشف عن أسرار وحكايات حدثت معه خلال مشواره الكروي الكبير والحافل بالأهداف المؤثرة، وكشف في أخر تصريحاته أن منتخب مصر توج بلقب أمم إفريقيا عام 2010 وبعض لاعبي المنتخب كانوا يعانون من إنفلونزا الخنازير.

وكان منتخب مصر التاريخي بقيادة المعلم حسن شحاته قد توج بلقب أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية أعوام 2006-2008-2010، في حدث تاريخي للمنتخب المصري لم يحدث من قبل وخاض نجم الأهلي عماد متعب 72 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل فيهم 33 هدفاً.

وقال عماد متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قد لا يعلم الناس أن بعض اللاعبين شاركوا في أمم إفريقيا 2010 وهم يعانون من إنفلونزا الخنازير، كنا نلعب ودرجة حرارتنا 40، وفي مباراة غانا النهائية كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".

وأضاف ”شاركنا في اللقاء من البداية وفزنا بهدف جدو ولو لم نشارك لكانت خطة حسن شحاتة تغيرت تماما، فالخطة تكون مبنية علينا وأي تعديل في الأسماء يعدل من تفكيره في وقت غير مناسب تماما، جدو وقتها كان أفضل بديل في الفريق يحدث الفارق كلما شارك، وهذا ما فعله في تلك المباراة أيضا حين سجل هدف الفوز بعد نزوله بدلا مني".

كما تحدث أيضاً عماد متعب ع نتتعرضه لإصابة قوية في لقاء غزل المحلة مع بداية تولي البرتغالي مانويل جوزيه، وقال: “في أول مباراة لي مع جوزيه في المحلة تعرضت لكسر أبعدني عن الملاعب 6 أشهر وعدت مع بداية الموسم التالي، وما لا يعلمه أحد، أنني لعبت لموسم كامل بعدها بقدم مكسورة لأن الإصابة التئمت بنسبة 90% فقط وحصلت على لقب هداف الدوري رغم ذلك".