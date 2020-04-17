لاعبو أتلتيك بلباو الإسباني يتطوّعون بخفض رواتبهم

المصدر: مدريد ■أ.ف.ب

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، مساء أول من أمس، التزام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بخفض رواتبهم بشكل طوعي، لمساعدة النادي في تفادي اتخاذ إجراءات ضد العاملين به، بسبب تفشي وباء فيروس «كورونا».

ونقلت وكالة أنباء «أوروبا بريس» بياناً نشره النادي الكائن في إقليم الباسك، عبر موقعه الإلكتروني ذكر فيه: «في لفتة من المسؤولية والالتزام، وافق لاعبو الفريق الأول للرجال، في مقدمتهم قادة الفريق، على خفض رواتبهم بشكل طوعي وكبير، وفقاً للظروف التي قد تؤثر في نهاية الموسم الرياضي 2019-2020».

وأضاف النادي في بيانه: «تم التفكير في الظروف والقيمة التي سيتم خصمها من الرواتب في كل حالة كالتالي: في حال إيقاف المسابقة سيتم خصم 17%، وفي حال استكمال المنافسة خلف الأبواب المغلقة سيتم خصم 6%».

واحتفل أتلتيك بالتزام لاعبيه وجهازه الفني، الذين أضيف لهم إدارة النادي العامة والرياضية، ليتفادى الاجراءات التي من شأنها أن تؤثر في بقية العاملين.

وبدأ بيان بلباو بالتذكير بالحالة التي تحيط ليس فقط بكرة القدم، لكن بالمجتمع ككل، حيث أرسل رسالة لتشجيع ودعم عائلات الأعضاء والشركاء وكل المرتبطين بالنادي الذين توفوا أثناء الوباء.

وإضافة إلى ذلك أرسل بلباو شكره لكل هؤلاء الذين يقاتلون المرض من الصفوف الأمامية.

- في حال إيقاف المسابقة سيتم خصم 17% من رواتب اللاعبين، و6% فقط إذا ما استكملت المنافسة خلف الأبواب المغلقة.