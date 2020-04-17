لشبونة يضع 95%من موظفيه في بطالة جزئية

المصدر: لشبونة.- أ.ف.ب

وضع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي كامل موظفيه في بطالة جزئية بدءاً من أمس، وقلص رواتب لاعبيه بنسبة 40%، لتخفيف أعبائه المالية المتزايدة أصلاً قبل توقف دوري كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأشار نادي العاصمة لشبونة في بيان، إلى أن القرار سيشمل 95% من الموظفين، وتأتي هذه الخطوة بعد تقليص رواتب لاعبي وأعضاء الفريق الأول بنسبة 40%، ثم 50% لأعضاء مجلس الإدارة، بحسب ما أضاف النادي الذي دافع عن ألوانه سابقاً كريستيانو رونالدو.

وكان النادي في وضع مالي ورياضي حرج قبل تفشي جائحة كورونا التي فرضت حالة من الشلل على الرياضة العالمية. وقرر النادي أيضاً عدم تسديد دفعة أولى من انتقال مدربه الجديد روبن أموريم من سبورتينغ براغا، البالغة خمسة ملايين يورو.