9.2 مليارات يورو انخفاضاً في القيمة السوقية للاعبي الكرة العالمية بسبب "كورونا"

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن هبوط حاد بلغ 9.2 مليارات يورو في القيمة السوقية للاعبي الكرة حول العالم، جراء الأزمة الحالية التي يفرضها تفشي جائحة "كورونا"، وتوقف النشاط الرياضي الكروي، وغموض موقف استئناف الموسم الجاري حتى الآن، في مجمل الدوريات الكروية الكبرى.

وأكدت الصحيفة أن إجمالي الخسائر المالية للقيمة السوقية للاعبين طالت مختلف الدوريات، موضحةً أن قيمة الدوريات الإسبانية بدرجاتها الثلاث، انخفضت بنحو 1.25 مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة لاعبي ريال مدريد الإسباني هبطت بنحو 191.5 مليون يورو، بينما كانت نسبة الهبوط الأعلى في الغريم التقليدي برشلونة، حيث تراجعت قيمة لاعبيه بقرابة 207.1 ملايين يورو، في نسبة هي الأعلى في الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد مانشستر سيتي الإنجليزي الذي انخفضت قِيَم لاعبيه بأكثر من 400 مليون يورو، في حين خسر أتلتيكو مدريد 161.5 مليون يورو من القيمة السوقية للاعبيه.