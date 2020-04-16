أندية إنجلترا تحسم موقفها رسمياً.. وتحدّد موعد انتهاء الدوري

المصدر: حميد نعمان - دبي

حسمت الأندية الإنجليزية موقفها الرسمي والنهائي بخصوص مستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بحسب ما كشفته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم، والتي أكدت أن الأندية، وبينها تحالف يضم تسعة أندية بارزة، شكّلت قوة ضغط من أجل دفع رابطة الدوري واتحاد الكرة الانجليزي إلى اتخاذ قرار عاجل وسريع، حيث يتمثل موقف الأندية النهائية في ضرورة إنهاء الموسم الحالي للدوري قبل 30 يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن الأندية ناقشت بشكل سري بينها كل السيناريوهات المحتملة للدوري، المتوقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس "كورونا"، وإنها وصلت إلى قرار حاسم ونهائي بالنسبة لها، ستقوم بعرضه في اجتماع الرابطة المقرر غداً.

ويسعى ممثلو هذه الأندية إلى وضع حد لمسألة الانتظار، التي تسبّب لهم خسائر مالية كبيرة شهرياً، كما أنهم غير راغبين تماماً في اللعب خلال فترة الصيف، بحكم تداخل الموسم الحالي مع المقبل. وقالت "ميرور" إن لديهم خطة بإقامة المباريات المتبقية، على أن تنتهي قبل 30 يونيو، وإن مسألة الإلغاء أو إقامة الدوري في الصيف مرفوضة بشكل تام.