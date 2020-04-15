علاقة بين كريستيانو رونالدو وكيم كارداشيان.. صحيفة تكشف المستور

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عادت صحيفة بريطانية مجدداً لتسليط الضوء على حياة أبرز لاعبي كرة القدم في العالم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن كانت قد سربت من قبل فيديو للاعب وهو يسهر مع إحدى الفتيات في قضية الاغتصاب الشهيرة التي أسدل الستار عليها أخيراً.



وأكدت الصحيفة أن النجم كريستيانو رونالدو التقى بنجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأميركية كيم كارداشيان، عام 2010، عندما كان النجم البرتغالي في موسمه الأول مع ريال مدريد.

وعددت صحيفة “صن” البريطانية قائمة لأشهر الفتيات اللاتي التقى بهن رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي في فترات مختلفة، من بينهن نجمة التلفزيون البرتغالية ميرش روميرو 2005، وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون 2007، والممثلة الهندية بيباشا باسو 27، والممثلة والمغنية الأميركية باريس هيلتون 2009، وكيم كارداشيان 2010، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في الفترة (2010-2015)، والصحافية الإسبانية لوسيا فيلالون.

ثم عادت الصحيفة البريطانية لتلقي الضوء على قصة شهيرة، عمرها 10 سنوات، حيث عاش رونالدو حينها مغامرة قصيرة مع كيم كارداشيان، الزوجة الحالية لمغني الراب كاني ويست.

وقالت صحيفة ديلي ميل: “إن رونالدو التقى بكيم كارداشيان في ربيع عام 2010، عندما كان النجم البرتغالي يقضي موسمه الأول فقط في صفوف ريال مدريد، وكان يبلغ من العمر 25 عاماً في ذلك الوقت، بينما كانت عارضة الأزياء الشهيرة في الـ29 من عمرها، وقد سافرت كيم، في أبريل 2010 إلى مدريد لمدة ثلاثة أيام، حيث التقت كريستيانو”.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحافة البريطانية، فإن رونالدو وكارداشيان تناولا الطعام معاً، وخلال ذلك قالت: "تبادل كيم وكريستيانو الابتسامات.. كان من الواضح أنهما منسجمان بشكل جيد".