5 ملايين ريال لكل نادٍ سعودي من وزارة الرياضة

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصادر كشفت لها أن الأندية تلقت الدعم قبل اتفاقها رسمياً على تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين بنسبة 50 %، خلال اجتماع الرابطة مع الأنديةـ الذي عقد عبر الفيديو، بمشاركة ممثل وزارة الرياضة، عبدالعزيز المسعد، والأمين العام لاتحاد كرة القدم، إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، معيض الشهر، وذلك في ظل توقف المنافسات بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن وزارة الرياضة السعودية أودعت 80 مليون ريال في حسابات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 5 ملايين ريال لكل ناد.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المباشر، الذي أعلنه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في يوليو الماضي، بتخصيص مبلغ مليارين ونصف المليار ريال سعودي، لدعم الأندية السعودية، منها 1.64 مليار ريال لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين، بواقع 50 مليون ريال دعماً مباشراً لكل ناد.