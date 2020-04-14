الاتحاد الإفريقي لن يُلغي دوري الأبطال وكأس الاتحاد

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أكد الأمين العام بالوكالة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، المغربي عبدالمنعم با، أنه لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، بعد أن تم تأجيلهما السبت الماضي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو ذهاباً، والثامن منه إياباً، وذلك بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فكان مقرراً في الثالث من مايو ذهاباً، والعاشر منه إياباً، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وعن المواعيد المقترحة لاستئناف مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، قال با في تصريحات تلفزيونية: «ستكون في منتصف يونيو أو يوليو، وفي أسوأ الأمور ستكون في أغسطس، لكن في كل الأحوال لن يتم إلغاء المسابقتين، وسيتم استكمالهما».